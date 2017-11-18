ФОТО: тысячи жителей Зимбабве требуют отставки президента Мугабе

Несколько десятков тысяч человек собрались в субботу на демонстрацию в центре столицы Зимбабве Хараре, чтобы призвать президента страны Роберта Мугабе уйти в отставку, сообщает сайт британской газеты The Guardian.

Демонстрация проходит с разрешения военных, которые несколько дней назад взяли под контроль ситуацию в стране и теперь ведут переговоры с Мугабе по поводу возможной отставки, передает Интерфакс, dw.ee.

Газета отмечает, что, судя по всему, военное командование и руководство правящей партии ЗАНУ-ПФ нацелены на то, чтобы в ближайшие 48 часов решить вопрос об уходе президента со своего поста.

Все 10 региональные отделения партии уже объявили, что выражают недоверие Мугабе.

Что происходит в Зимбабве

В ночь на 15 ноября военные в Хараре перекрыли центральные автотрассы, подъезды к правительственным зданиям, а также взяли под контроль государственные телеканалы. 93-летний Мугабе, правящий Зимбабве с 1980 года, был помещен под домашний арест. После ввода войск генерал-майор Сибусисо Мойо заявил, что армия временно берет управление страной под контроль, чтобы преодолеть усиливающийся политический, социальный и экономический кризис, а затем – передать власть гражданскому правительству.

По мнению наблюдателей, армейское руководство стремится предотвратить передачу власти 52-летней Грейс Мугабе, супруге президента. Согласно данным СМИ, его супруга Грейс покинула страну.

За несколько дней до ввода войск Мугабе отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву, который пользуется поддержкой военных. После этого сторонник Мнангагвы, главнокомандующий Константино Чивенга подверг президента резкой критике и пригрозил вмешательством армии. 16 ноября Чивенга встретился с президентом, от которого теперь требуют оставить свой пост. Переговоры об урегулировании кризиса продолжаются при посредничестве спецпредставителей ЮАР в Хараре.