Решение Maxima ввести фиксированные цены на 1000 товаров увеличило потребление на 25% ({{commentsTotal}})
Решение руководства сети Maxima снизить регулярные цены на 1000 товаров привела к 25-процентному росту потребления.
"Статистика покупок за прошедший месяц показывает, что в нынешних условиях инфляции цена определяет, что и в каком количестве потребляется. Благодаря возможности покупать свои любимые продукты питания и товары первой необходимости по постоянным сниженным ценам, жители Эстонии позволили себе больше – покупательская корзинка выросла в среднем на 25%", – подытожила первый месяц программы "Снижаем цены!" коммерческий директор Maxima Кристина Мустонен.
Рост ежедневного потребления заметен как в группе товаров по постоянным сниженным ценам, так и в целом.
По словам коммерческого директора Maxima, покупательская статистика подтверждает обоснованность решения торговой сети инвестировать в остановку роста цен.
Программа "Снижаем цены!" была запущена сетью розничной торговли Maxima 17 октября 2017 года.
Объем инвестиции торговой сети составляет 4 млн евро в год.
Редактор: Ирина Киреева
Источник: BNS