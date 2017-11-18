Решение Maxima ввести фиксированные цены на 1000 товаров увеличило потребление на 25%

"Статистика покупок за прошедший месяц показывает, что в нынешних условиях инфляции цена определяет, что и в каком количестве потребляется. Благодаря возможности покупать свои любимые продукты питания и товары первой необходимости по постоянным сниженным ценам, жители Эстонии позволили себе больше – покупательская корзинка выросла в среднем на 25%", – подытожила первый месяц программы "Снижаем цены!" коммерческий директор Maxima Кристина Мустонен.

Рост ежедневного потребления заметен как в группе товаров по постоянным сниженным ценам, так и в целом.

По словам коммерческого директора Maxima, покупательская статистика подтверждает обоснованность решения торговой сети инвестировать в остановку роста цен.

Программа "Снижаем цены!" была запущена сетью розничной торговли Maxima 17 октября 2017 года.

Объем инвестиции торговой сети составляет 4 млн евро в год.