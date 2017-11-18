На предстоящей неделе обещают снег, температура по ночам понизится до -5

По данным синоптиков, с понедельника на материковой части Эстонии начнется снег, на побережье и островах – мокрый снег. В середине недели температура воздуха по ночам опустится до -5 градусов.

В воскресенье на островах и западном побережье Эстонии будет идти дождь, на материковой части – в основном мокрый снег. Ветер ослабеет и изменится на южный. Температура воздуха – от 0 до +3, на побережье до +5 градусов.

В понедельник к дождю и мокрому снегу на материковой части страны прибавится снег. Ветер южный, на островах и побережье – умеренный восточный. Температура воздуха ночью – от -2 до +2, днем – от 0 до +3, на побережье до +5.

Во вторник местами пройдет снег и мокрый снег. На основах и побережье – дождь. Ветер восточный, слабый. Затем он изменится на северный, что принесет похолодание. Температура воздуха ночью упадет до 0..-3 градусов, днем будет от -1 до +2, на побережье – на пару градусов выше.

В среду вероятность осадков – снега и мокрого снега – выше на побережье. Ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью – от 0 до -5, днем – от -2 до +1, на побережье до +3 градусов.

В четверг местами пройдет снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью – от 0 до -5, на материковой части при ясном небе может упасть на пару градусов ниже. Днем температура воздуха – от 0 до -3, на побережье до +2.

В пятницу снег, мокрый снег. Юго-восточный, южный ветер усилится. Температура ночью – до +3, днем – от -1 до +4, на островах и побережье может подняться на пару градусов.