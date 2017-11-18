Ратас: последние недели показывают, что очередная избирательная кампания уже началась

Картина, вырисовывающаяся в СМИ в последние недели, показывает, что избирательная кампания перед парламентскими выборами 2019 года уже началась, сказал председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас, выступая в субботу на заседании совета уполномоченных Центристской партии в Пылтсамаа.

"Ведущие политики Партии реформ считают, что в XXI веке электронное государство ставит непосильную задачу в расчете не облагаемого налогом минимума. Или пытаются утверждать, что коалиционные партнеры безнадежно рассорились из-за акциза на алкоголь. Оба утверждения абсолютно пустые", – сказал Ратас, отметив, что здоровье народа гораздо выше других целей в алкогольной политике правительства.

Он добавил, что в отношении реформы необлагаемого налога пытаются перевести дебаты от сути реформы на мелкие детали. "Мы говорим об увеличении дохода работающих людей и пожилых. В ответ слышим, что наша NOKIA – в равномерном налогообложении. Но оно не вписывается в европейскую систему ценностей и экономическое пространство", – сказал Ратас.

Таким же образом оппозиция сеет панику касательно сбалансированности государственного бюджета и экономического роста. "На самом деле мы вместе с предпринимателями и работниками вывели экономику Эстонии на новый уровень. В ноябре, согласно данным рейтингового агентства Fitch, прогноз рейтинга Эстонии А+ сменился со стабильного на положительный. И это впервые с 2011 года", – привел пример Ратас.

В субботу также собираются советы уполномоченных Социал-демократической партии и EKRE.