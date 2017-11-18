Папа римский Франциск вручил Арво Пярту премию Ратцингера

В субботу, 18 ноября, в Апостольском дворце Ватикана Папа римский Франциск вручил премию Ратцингера. В этом году наряду с двумя богословами премии удостоился и эстонский композитор Арво Пярт.

Среди других награжденных – немецкий лютеранский теолог Теодор Дитер, а также немецкий католический священник и теолог Карл-Хайнц Менке.

Пярт стал первым музыкантом, удостоенным этой премии.

Премия Ратцингера, учрежденная Ватиканским Фондом Йозефа Ратцингера-Бенедикта XVI, или так называемая Нобелевская премия в сфере теологии, вручается за выдающиеся научные достижения в теологии и связанных с ней дисциплинах, а также за художественное творчество духовного содержания.

"Я с радостью воспринял идею расширить горизонты премии и включить в нее также искусство, помимо богословия и связанных с ней наук, – приводит слова Папы Франциска "Радио Ватикана". – Это расширение прекрасно отвечает видению Бенедикта XVI, который многократно произносил волнующие слова о красоте как избранном пути к тому, чтобы открыться трансцедентности и встретить Бога. В особенности мы имели возможность восхищаться его чутким восприятием музыки и тем, как он сам упражнялся в этом искусстве, пути к умиротворенности и духовной возвышенности".

После речи Папы юный солист из Академии Святой Цецилии исполнил "Отче наш" ("Vater unser") Арво Пярта, который аккомпанировал на фортепиано, принадлежавшем Бенедикту XVI.

"Vater unser" в исполнении Хельдура Харри Пылда, аккомпанирует Арво Пярт: