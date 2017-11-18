Умер один из основателей AC/DC Малькольм Янг

Один из основателей австралийской группы AC/DC Малькольм Янг скончался в возрасте 64 лет. Сообщение об этом появилось на странице Facebook группы.

Малькольм Янг перестал выступать с группой в 2014 году из-за болезни. У него была диагностирована деменция.

Выходец из Шотландии Малькольм Янг вместе с братом Ангусом основал группу AC/DC в Сиднее в 1973 году. Коллектив считается одним из первопроходцев в жанре хард-рок. Альбом 1980 года Back in Black считается одной из самых продаваемых пластинок в истории.

В 2014 году AC/DC выпустили альбом Rock or Bust (первый, записанный без старшего Янга) и запланировали тур. Барабанщик Фил Радд не смог поехать, так как подозревался в угрозе убийством. В 2016-м многолетний вокалист Брайан Джонсон из-за угрозы потери слуха ушел из группы, его заменил Эксл Роуз из Guns NʼRoses. Наконец, в том же году группу покинул басист Клифф Уильямс, игравший в AC/DC с 1977 года.

По состоянию на 2017 году из музыкантов, игравших в AC/DC с первых лет, в группе остается лишь один из основателей коллектива Ангус Янг.