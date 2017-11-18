ФОТО: вандалы на Штромке испортили половину мусорных урн

Вандалы повредили почти половину из 60 установленных летом на Штромке в рамках реконструкции парка мусорных урн. Ущерб составляет от 1500 до 3000 евро.

Как сообщила управа Пыхья-Таллинна, были похищены детали из нержавеющего металла. Кражу обнаружили парковые смотрители. О случившемся проинформированы полиция и скупщики металла. По первоначальной оценке, ущерб составляет от 1500 до 3000 евро.

"Город вложил в обновление Штромки и Коплиского кладбищенского парка сотни тысяч евро. Районная управа приложила большие усилия для того, чтобы добиться значительного увеличения бюджета благоустройства и нанять парковых смотрителей. Мы относимся к происшествию чрезвычайно серьезно, ведь речь идет о деньгах налогоплательщиков. Надеюсь, что полиция быстро найдет преступников", – сказал депутат Таллиннского горсобрании и официальный кандидат на пост старейшины Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Управа Пыхья-Таллинна просит в случае обнаружения подозрительной деятельности возле мусорных урн незамедлительно сообщать об этом в полицию.