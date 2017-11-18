Совет уполномоченных EKRE обвиняет правительство в разрушении эстонской экономики

По мнению EKRE, за время нахождения у власти правительства Юри Ратаса в Эстонии усилилась непрозрачная культура принятия решений и ускорилось расточительство денег налогоплательщиков. По мнению членов совета уполномоченных, решения правительства наносят экономике Эстонии явный ущерб.

Правительство поставило с ног на голову систему подоходного налога, которая с нового года станет более сложной, нагрузка ляжет на людей среднего класса.

"Разговоры о том, что малооплачиваемые работники при новой налоговой системе будут получать на несколько десятков евро больше – это обман. Большая часть жителей Эстонии в начале 2019 года должна будет уплатить подоходный налог. Повышение зарплат мнимо и не повлечет за собой роста покупательной способности. Деньги, которые останутся у людей, заберут с помощью косвенных налогов. Повышение акцизов приведет к всеобщему повышению цен", – пояснили члены собрания уполномоченных.

Также повышение акцизов нанесет удар по конкурентоспособности и предпринимательству Эстонии.

"Правительство резко повысило акцизы на топливо и алкоголь, несмотря на то, что это усиливает пограничную торговлю с Латвией, а также уничтожает небольшие магазины в Южной Эстонии. Крупнейшие эстонские транспортные компании уже давно отказались от заправки дизельным топливом в Эстонии", – значится в заявлении совета уполномоченных EKRE и при этом отмечается, что такая политика увеличивает бедность и усугубляет эмиграцию.