Медики: жители Эстонии перестали бояться и охотнее проходят тест на ВИЧ

В рамках общеевропейской недели тестирования на ВИЧ жители Эстонии могут пройти экспресс-тест в крупных торговых центрах по всей стране, а также получить консультацию врачей.

Акция проходит с 17 по 24 ноября в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Йыхви, Раквере, Выру и Пайде. Тестирование бесплатное и анонимное, а результат можно узнать за несколько минут. Кроме того, в течение года пройти тест можно у врачей-специалистов и в консультационных центрах, а теперь еще и у семейных врачей, передает "Актуальная камера".

"Люди уже понимают, что это не так страшно как было раньше, что это не просто болезнь наркоманов. Абсолютно рядовой человек может столкнуться с таким заболеванием. Сейчас охотнее тестируются и спокойнее воспринимают информацию о ВИЧ", – пояснила медсестра инфекционной поликлиники Ирина Милашевич.

Экспресс-тест дает результат почти со стопроцентной точностью.

"Мне кажется очень важно, чтобы люди знали, что тест на ВИЧ – такая же естественная процедура, как анализ на холестерин или сахар в крови. Поэтому нужно говорить на эту тему и объяснять людям, что в этом нет ничего постыдного", – сказала политик, психолог Вилья Тоомаст.

Вирус иммунодефицита человека уже давно вышел за рамки групп рисков, поэтому самый надежный способ защиты – это регулярно проходить тест и призывать делать то же своих близких.

Подробнее об акции можно узнать на сайте Института развития здоровья.