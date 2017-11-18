Радикалы устроили беспорядки в Афинах

Мирная демонстрация в центре Афин в ночь на субботу, 18 ноября, закончилась беспорядками. Как сообщает dpa, леворадикальные активисты из группировки "Автономное действие" начали атаковать полицию в столичном районе Экзархия, бросая в них бутылки с зажигательной смесью, фаеры и камни.

В результате два человека серьезно пострадали, передает dw.com.

Для разгона активистов полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Всего во время беспорядков было арестовано 16 человек, сообщила афинская полиция. Среди них двое немцев, двое французов, итальянец, литовец и иракец. В случае, если задержанным будет вынесен обвинительный приговор, им грозит лишение свободы сроком в несколько лет.

Столкновения активистов с полицейскими начались после мирной ежегодной демонстрации, которая проводится в память о студенческой забастовке 1973 года, предшествовавшей свержению греческой военной хунты, правившей страной с 1967 по 1974 годы.

Афинский район Экзархия уже долгое время контролируется анархистами, "Автономным действием" и другими радикальными группировками. В последние годы жители стараются покинуть эту часть города, здесь не работают почта и филиалы множества банков. Однако греческая полиция остается бессильной перед местными нарушителями общественного порядка.