В Таллинне прошла ярмарка волонтеров

В субботу в Таллинне состоялась ярмарка волонтеров: местные добровольческие организации рассказывали о своей деятельности и о том, почему каждому стоит попробовать себя в роли волонтера, передает "Актуальная камера".

Помочь животным, позаботиться о пенсионерах или детях с ограниченными возможностями, стать настоящим скаутом, организовать концерт или воспитать собаку-поводыря – практически любой может стать волонтером в той сфере, которая ему по душе. На сегодняшней ярмарке бывалые добровольцы отметили, что волонтерская деятельность в Эстонии достаточно популярна.

"Как говорит наша статистика, треть Эстонии принимает участие в волонтерской деятельности. Это здорово, но хотелось бы, чтобы эта статистика становилась лучше и лучше, чтобы больше людей принимали участие", – сказала организатор мероприятия, представитель молодежного клуба "Active" Елена Гусеева.

Однако не во всех сферах достаточно активистов. Благодаря подобным ярмаркам у организаций есть шанс заявить о себе и принять в свои ряды новых волонтеров.

Стать волонтером может каждый вне зависимости от пола и возраста. По словам организаторов, около 30% гостей ярмарки и участников организаций – это люди старше 50 лет.

Чтобы попробовать себя в роли добровольца, достаточно определить, какая сфера ближе и связаться с подходящей волонтерской организацией.