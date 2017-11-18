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В Вяйке-Маарья обновили зал для занятий автомоделизмом ({{commentsTotal}})

Спорт
Алексей Федоров, "Актуальная камера"
Спорт

В Вяйке-Маарья в уезде Ляэне-Вирумаа состоялся этап чемпионата Эстонии по гонкам автомоделей в классе offroad. Единственный в республике зал для проведения подобных соревнований перед стартом чемпионата существенно обновился, передает "Актуальная камера".

Мир автомоделей – это почти настоящий автоспорт. Звуки моторов, зрители, гонки, столкновения и мастерские. И как и в настоящем эстонском автоспорте трассы, подходящие для проведения соревнований, можно пересчитать на пальцах одной руки. Второй этап чемпионата Эстонии по гонкам автомоделей в классе offroad прошел в субботу в Вяйке-Маарья, где существует единственный предназначенный для этого зал.

"Когда я шесть лет назад переехал в Вяйке-Маарья, этот баскетбольный зал стоял заброшенным. Поскольку я увлекаюсь автомоделизмом с 2005 года, то подумал, что здесь было бы неплохо сделать трассу для тренировок или гонок среди молодежи. Переговорил с местными властями, после чего мне вручили ключи и я начал потихоньку строить", – рассказал руководитель автомодельного зала в Вяйке-Маарья Бруно Вахер.

В этом году были заменены все стекла, что позволяет проводить даже зимние соревнования в тепле. Также полностью заменено покрытие, качество которого позволяет проводить даже европейские чемпионаты, но к сожалению длины трассы для этого не хватает. Участники чемпионата Эстонии сожалений по этому поводу не испытывают и отдают должное местным энтузиастам.

Сейчас около десятка молодых людей постоянно тренируются в Вяйке-Маарья. Вид спорта в сравнении с автоспортом недорогой. Стартовый комплект стоит около 150 евро. Эмоции, по словам участников, захватывают не хуже.

Чемпионат Эстонии состоит из семи этапов, которые будут проходить в Вяйке-Маарья до апреля месяца.

Редактор: Ирина Киреева

автомоделизм


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