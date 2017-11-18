Отт Тянак продолжает успешное выступление на заключительном этапе чемпионата по ралли

Стартовав в субботу с шестой позиции, Отт Тянак смог избежать серьезных аварий и поднялся на три места в общем зачете. В воскресенье, в финальный день соревнований, эстонский раллист продолжит борьбу за место на пьедестале почета, передает "Актуальная камера".

Заключительный этап чемпионата мира по ралли, который проходит на трассах Австралии, отличается своей сложной трассой – в эту субботу сразу несколько экипажей попали в аварию и не смогли добраться до финиша. К счастью, для экипажа Отта Тянака и Мартина Ярвеоя все закончилось хорошо. Стартовав с шестой позиции, они финишировали на третьем месте общего зачета. Однако по времени Тянак проигрывает лидеру 40 секунд.

"К сожалению, на 12-м спецучастке мы прокололи шину и пришлось добираться до финиша на спущенном колесе при активной поддержке болельщиков. Мы не смогли проехать как хотели, нам было тяжело", - прокомментировал Тянак.

Куда более серьезные проблемы возникли у норвежца Андреаса Миккельсена, лидировавшего после первого дня ралли. У него случился двойной прокол шин при том, что у него была лишь одна запасная покрышка. Это привело к сходу норвежца. Вскоре после этого с дистанции сошел еще один претендент на победу - британец Крис Мик, сломавший подвеску своего Citroën.

После второго дня лидером стал бельгиец Тьери Нойвиль. Он выиграл три из семи спецучастков и создал хороший запас.

Идущий вторым финн Яри-Матти Латвала уступает Нойвилю 20 секунд.

Завтра, 19 ноября, на "Ралли Австралии" состоится еще пять стартов, после чего будут подведены итоги всего сезона.