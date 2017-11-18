Владимир Иванов обыграл Мортена Ритслайда в финальном турнире Мasters-2017

В таллиннском теннисном центре в Тонди завершился финальный турнир года под названием Мasters-2017. В мужском и женском турнирах приняли участие по восемь лучших игроков сезона, передает "Актуальная камера".

Второй номер сборной Эстонии Владимир Иванов уверенно провел мужской групповой турнир, в котором выиграл все три матча и занял первое место. А в субботу в финальном поединке он обыграл Мортена Ритслайда со счетом 6:4, 6:3.

Отметим, что первая ракетка Эстонии Юрген Зопп в этом турнире участия не принимал. Не было ведущих теннисисток и в женском турнире. В отсутствие Анетт Контавейт и Кайи Канепи, победу здесь одержала Катрийн Саар.