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В воскресенье похолодает, возможен мокрый снег ({{commentsTotal}})

Погода
"Актуальная камера"
Погода

В воскресенье синоптики обещают мокрый снег, дождь, передает "Актуальная камера".

Ночью будет облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, мокрый снег, к утру на континенте возможен и снег. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха – от 0 до +3, на побережье островов до +5°C.

Днем в воскресенье облачно. Временами мокрый снег, дождь, местами и снег. Ветер южный, юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха – от +1 до +3, на островах до +5°C.

Редактор: Ирина Киреева



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