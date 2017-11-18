В воскресенье похолодает, возможен мокрый снег

Ночью будет облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, мокрый снег, к утру на континенте возможен и снег. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха – от 0 до +3, на побережье островов до +5°C.

Днем в воскресенье облачно. Временами мокрый снег, дождь, местами и снег. Ветер южный, юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха – от +1 до +3, на островах до +5°C.