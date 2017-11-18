Посол Польши в Киеве вызван в МИД Украины

Посол Польши в Киеве Ян Пекло вызван в МИД Украины. Решение принято в связи с тем, что польские пограничники не пустили в страну украинского чиновника Святослава Шеремету. Он занимает пост секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников силовой операции на Донбассе, жертв войны и политических репрессий.

Как в субботу, 18 ноября, сообщила в Twitter пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца, глава диппредставительства должен прибыть в МИД в срочном порядке, передает dw.com.

Как передают украинские СМИ, инцидент с украинским чиновником произошел в 12:00 по местному времени (13:00 мск) на международном пункте пропуска Шегини. Святослав Шеремета в сопровождении делегации общины Надсанье направлялся в польский Ланьцут. Пограничники пояснили, что чиновнику, у которого в паспорте была открыта германская виза, на год запрещен въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны.

Возможные причины отказа

В начале ноября стало известно, что Варшава будет отказывать в посещении страны гражданам, демонстративно придерживающимся антипольских взглядов. Ограничение действует, в частности, в отношении отдельных официальных лиц и членов правительства Украины, которых уведомляют о нем при пересечении границы.

Польское издание Dziennik Gazeta Prawna в свою очередь отмечало, что речь шла о полноценном черном списке. Святослав Шеремета, предположительно, является одним из его фигурантов.

Как уточняет издание varianty.lviv.ua, этим летом Государственная межведомственная комиссия, секретарем которой является Шеремета, ввела запрет на эксгумацию могил в Костюхновке (Волынской области) в рамках работ польского Института национальной памяти по поиску польских легионеров 1915-1916 годов.