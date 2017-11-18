ФОТО: в Ялте открыли памятник Александру III

В субботу в Ялте состоялась торжественная церемония открытия памятника российскому императору Александру III, в которой принял участие президент РФ Владимир Путин.

Памятник был открыт на территории парка Ливадийского дворца в Ялте, сообщило в субботу, 18 ноября, агентство ТАСС.

Четырехметровый монумент императору был изготовлен из бронзы на одном из уральских заводов, автором работы стал народный художник России Андрей Ковальчук.

Александр III изображен сидящим на срубе дерева в военной форме, опираясь на меч.

Позади него - горизонтальная стела с двуглавым орлом, на рельефе которой показаны различные достижения эпохи царя-миротворца: создание самолета Можайского и винтовки Мосина, строительство заводов и фабрик, а также Транссиб, храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея, Исторический музей.

Здесь же показаны и выдающиеся деятели того времени: Федор Достоевский, Лев Толстой, Николай Пржевальский, Петр Чайковский, Дмитрий Менделеев и другие.

На белом мраморном постаменте памятника высечена надпись "Император Всероссийский Александр III", а ниже приведена его крылатая фраза: " У России есть только два союзника - ее армия и флот".

Александр III стал российским императором в 1881 году и оставался им до своей смерти в Малом Ливадийском дворце 1 ноября 1894 года. Он вошел в историю как царь-миротворец, поскольку во время его правления Россия не участвовала в крупных войнах.

Путин в своей речи на церемонии сказал, что Александр III отстаивал мир для России не уступками, а твердостью.