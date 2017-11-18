Актуальная камера 18.11.2017 (20:00)

В субботу, 18 ноября, в Апостольском дворце Ватикана Папа римский Франциск вручил премии Ратцингера. В этом году наряду с двумя богословами премии удостоился эстонский композитор Арво Пярт.
В субботу в Таллинне состоялась ярмарка волонтеров: местные добровольческие организации рассказывали о своей деятельности и о том, почему каждому стоит попробовать себя в роли волонтера, передает "Актуальная камера".
Председатель горсобрания Нарвы Александр Ефимов дал понять в передаче на rus.err.ee, которая была посвящена конфликту между нарвскими центристам и оппозицией, что наладить работу вместе с оппозицией можно, если та сделает первый шаг к переговорам и перестанет порочить нарвских центристов и имидж горуправы в СМИ. Без этого, как и без покупки лотерейного билета, невозможно выиграть лотерею – образно выразился он.
В законодательстве Эстонии имеется зияющая дыра, позволяющая обманывать людей под вывеской правовой помощи. Программа "Инсайт" рассказала истории людей, которые потеряли последние сбережения, попавшись на удочку нечестных "юристов".
Председатель Социал-демократической партии Эстонии Евгений Осиновский заявил на Международной конференции по теме интеграции в Таллинне, что политика гражданства Эстонии полностью провалилась.
Один из основателей австралийской группы AC/DC Малькольм Янг скончался в возрасте 64 лет. Сообщение об этом появилось на странице Facebook группы.
На вопросы радиослушателей в прямом эфире отвечает спикер Рийгикогу Эйки Нестор