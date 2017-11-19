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Сборная Эстонии по футболу обыграла в товарищеском матче Фиджи ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт

Рано утром в воскресенье по восточноевропейскому времени сборная Эстонии по футболу обыграла в гостевом товарищеском матче национальную команду Фиджи.

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. На 14-й минуте отличился Хенри Аниер, а в добавленное время преимущество гостей закрепил вышедший на замену Мартин Миллер.

В этом матче впервые сыграли за сборную Эстонии Марек Кальмяэ, Денис Тяпкин, Марк Оливер Рооснуп, Йозеп Салисте и Сёрен Калдма.

В четверг, 23 ноября, сборная Эстонии сыграет товарищеский матч с Вануату, а в воскресенье, 26 ноября, сразится в дружественной встрече с Новой Каледонией.

Редактор: Сергей Михайлов

сборная эстонии по футболу


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