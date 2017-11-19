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Отт Тянак стал бронзовым призером чемпионата мира по авторалли ({{commentsTotal}})

Спорт
В новом сезоне Отт Тянак сменит команду.
В новом сезоне Отт Тянак сменит команду. Автор: @World/M-Sport
Спорт

Победителем заключительного этапа чемпионата мира по классическому ралли (WRC) - ралли Австралии - стал бельгиец Тьерри Нёйвилль, эстонский гонщик Отт Тянак финишировал вторым, а по итогам всего сезона оказался третьим.

Бельгийский гонщик команды Hyundai Motorsport выиграл "Ралли Австралии" со временем 2 часа 35 минут 44,8 секунды. Второе место занял эстонец Отт Тянак (+22,5) из M-Sport, третье – новозеландец Хейден Паддон (+59,1) из Hyundai Motorsport.

Победителем чемпионата мира досрочно стал француз Себастьен Ожье (232 очка) из M-Sport, оформивший свой пятый титул подряд по итогам ралли в Уэльсе. Второе место занял Нёйвилль (208), третье – Тянак (191).

В командном зачете первое место заняла M-Sport (428), второе - Hyundai Motorsport (345), третье - Toyota Gazoo Racing (251), четвертое - Citroën Total Abu Dhabi (218).

В следующем сезоне Отт Тянак будет выступать за команду Toyota.

Редактор: Сергей Михайлов

wrcотт тянак


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