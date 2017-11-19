В объективе "АК+": проблемы в стоматологии, будущее фирмы UVIC и фестиваль PÖFF ({{commentsTotal}})
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 19 ноября.
В программе:
Зубы на полку. Почему стоматологические клиники не спешат заключать договоры с Кассой больничного страхования? Разбирался Николай Лощин.
Почем пельмешки? О будущем ведущего производителя пельменей - компании UVIC - в сюжете Дмитрия Куликова.
Фильм, фильм фильм! О фестивале PÖFF - "Темные ночи" расскажет Сергей Михайлов.
Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+. Ведущая выпуска - Маргарита Мясникова.