В октябре в Эстонии зарегистрировали свыше 4000 автомобилей

В октябре этого года на первичный учет в авторегистр были поставлены 4294 легковых автомобиля, из которых 2150 - новые.

По сравнению с октябрем 2016 года число зарегистрированных автомобилей выросло на 350 единиц, а по сравнению с сентябрем текущего года выросло на 202 единицы, сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики.

В октябре также зарегистрировали 873 грузовика (523 новых), 33 автобуса (12 новых), 65 мотоциклов (24 новых), 75 мопедов (24 новых), 493 прицепа (404 новых) и 69 тракторов (60 новых).