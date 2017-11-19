Керсти Кальюлайд: искусству дискуссии следует учиться смолоду

Выступая в субботу в финале проходивших в Таллиннском английском колледже показательных дебатов, президент Керсти Кальюлайд сказала, что искусству дискуссии следует учиться смолоду — это учит аргументировать, выслушивать точку зрения оппонента и оценивать идеи, приводящиеся в ходе дебатов.

"Уверена, что участники этого дискуссионного турнира в дальнейшем станут лучшими участниками дебатов в Эстонии",- сказала принимавшая участие в работе жюри турнира дебатов президент Кальюлайд, поблагодарив как участников турнира, так и его организаторов — Эстонское дискуссионное общество, передает в воскресенье, 19 ноября, Балтийская служба новостей.

В финале турнира командами Таллиннского английского колледжа и гимназии Густава Адольфа обсуждалась тема "Убежденная в равенстве полов женщина должна была бы идти добровольно служить в армию". Судьи отдали перевенство команде гимназии Густава Адольфа.

В нынешнем президентском дискуссионном турнире приниматели участие более 200 школьников по всей Эстонии, в том числе и много школьников с родным русским языком.

Организованный в сотрудничестве Эстонским дискуссионным обществом и канцелярией президента два года назад дискуссионный турнир предназначен для начинающих участников дебатов из основных школ и гимназий, чтобы популяризировать культуру и навыки ведения дискуссий.