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Опрос: жители Эстонии самым большим вызовом для ЕС считают миграцию ({{commentsTotal}})

Эстония
Мигранты. Иллюстративная фотография.
Мигранты. Иллюстративная фотография. Автор: Reuters/Scanpix
Эстония

Жители Эстонии самым большим вызовом для ЕС считают миграцию, свидетельствует проведенный нынешней осенью опрос Eurobaromeetr.

Вопрос миграции самым большим вызовом для ЕС назвали 52 процента опрошенных жителей Эстонии. 42 процента самой крупной проблемой ЕС считают старение населения, а 41 процент — проблемы терроризма и безопасности, передает в воскресенье, 19 ноября, BNS.

Как и жители Эстонии, самым большим вызовом для ЕС миграцию считают жители Мальты, Чехии, Венгрии, Польши и Болгарии. Проблемы терроризма и безопасности самой крупной проблемой ЕС назвали жители Финляндии, Голландии и Великобритании, а также частично жители Дании.

Социальное неравенство назвали самым большим вызовом для ЕС жители Германии, Литвы, Швеции, Дании и Словакии.

Жители остальных 15 стран ЕС главной проблемой ЕС считают безработицу.

Жители Эстонии четвертой по значению проблемой ЕС назвали социальное неравенство — так высказались 32 процента опрошенных в стране. 27 процентов назвали главной проблемой безработицу, 17 процентов недостаточный экономический рост, 16 процентов нестабильность в сопредельных странах, 9 процентов вопросы экологии, 8 процентов — вопросы госдолга, 6 процентов — конкуренцию с развитыми экономиками.

За год обеспокоенность жителей Эстонии проблемами миграции снизилась на 1 процент, конкуренцией с развитыми экономиками на 7 процентов, социальным неравенством на 5 процентов, старением населения на 6 процентов. Озабоченность проблемами терроризма выросла за год на 8 процентов.

Исследование Eurobaromeetr по заказу Еврокомиссии проводила в Эстонии социологическая компания TNS Emor с 23 сентября по 2 октября, были проинтервьюированы 1007 человек.

Редактор: Сергей Михайлов

миграция


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