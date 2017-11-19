Нападающий Владислав Иванов успешно дебютировал в высшей футзальной лиге

Бывший нападающий нарвского "Транса" Владислав Иванов дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Эстонии по футзалу. Накануне он помог команде "Нарва Юнайтед" победить тартуский "Равенс".

Поединок состоялся в Нарве и завершился со счетом 6:3 в пользу хозяев зала.

Владислав Иванов, проводивший свой дебютный матч за "Нарву Юнайтед", забил первый гол в этой игре, отличившись уже на третьей минуте. Еще один мяч записал на свой счет Роман Ведехов, а героем встречи стал Андрей Пантелеев, сделавший "покер" (4 гола).

"Переход из большого футбола в футзал потребует времени. Хотим, чтобы Иванов вышел на пик формы к началу плей-офф. А так, конечно, это усиление для нас", - сказал корреспонденту портала rus.err.ee руководитель нарвской команды Александр Дмитриев.

После трех туров в чемпионате Эстонии по футзалу лидирует столичный "Космос", набравший максимально возможные 9 очков. Нарвитяне с шестью очками идут четвертыми.

За свою карьеру в футболе Иванов выступал за тартуский "Меркуур", силламяэский "Калев", нарвский "Транс", таллиннские "Левадию" и "Инфонет", московское "Торпедо","Луч-Энергию" (Владивосток), "Химик" (Дзержинск), львовские "Карпаты" и греческий "Астерас".

В 2012 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии, забив за сезон 23 мяча в составе сначала силламяэского "Калева", а затем нарвского "Транса".