Истребители НАТО продолжат тренировки в небе над Эстонией

На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Бельгии F-16 вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.

Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщила пресс-служба генштаба Сил обороны Эстонии, отметив, что полеты пройдут на высоте не менее 152 метров (500 футов) и предпочтительно вдали от населенных пунктов.

По заверению военных, полеты летательных аппаратов не противоречат законам ЭР и согласованы с Департаментом авиации.

ВВС Бельгии охраняют небо над странами Балтии с 5 сентября. Они базируются в Эмари.