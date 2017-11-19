"Калев/Крамо" потерпел крупное поражение в Нижем Новгороде

Каталонскому руководству не следует недооценивать широкую поддержку, которую оказывают в Европе председателю правительства Испании Мариано Рахою в связи с кризисом в регионе. Такое мнение выразил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в распространенном в воскресенье интервью газете El País.