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"Калев/Крамо" потерпел крупное поражение в Нижем Новгороде ({{commentsTotal}})

Спорт
Баскетболисты
Баскетболисты "Калева/Крамо" в Единой лиге ВТБ пока чаще проигрывают. Автор: ERR Sport
Спорт

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского клуба "Калев/Крамо" в воскресенье, 19 ноября, в гостях уступили "Нижнему Новгороду" - 85:103.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник Исаи Бриску, набравший 29 очков.

"Нижний Новгород" одержал вторую победу в пяти матчах, "Калев" проиграл шесть матчей из семи.

Следующим соперником "Калева" в Единой лиге ВТБ станет московский ЦСКА. Эта встреча пройдет в столице России 4 декабря.

Редактор: Сергей Михайлов

калев/крамоединая лига втб


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