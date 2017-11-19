"Калев/Крамо" потерпел крупное поражение в Нижнем Новгороде ({{commentsTotal}})
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского клуба "Калев/Крамо" в воскресенье, 19 ноября, в гостях уступили "Нижнему Новгороду" - 85:103.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник Исаи Бриску, набравший 29 очков.
"Нижний Новгород" одержал вторую победу в пяти матчах, "Калев" проиграл шесть матчей из семи.
Следующим соперником "Калева" в Единой лиге ВТБ станет московский ЦСКА. Эта встреча пройдет в столице России 4 декабря.
Редактор: Сергей Михайлов