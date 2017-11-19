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Юри Ратас в Бундестаге: мы все должны заботиться о стабильности мира ({{commentsTotal}})

Эстония
Юри Ратас призвал Европу стоять за мир и демократические ценности.
Юри Ратас призвал Европу стоять за мир и демократические ценности. Автор: Duetcher Bundestag
Эстония

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал, выступая в воскресенье в Бундестаге с речью в честь Дня народной скорби Германии, что, хотя порой мир кажется нам чем-то само собой разумеющимся, сегодня нет ничего важнее мира, и заботиться о нем должны мы все – своими мыслями, словами и делами.

"Мы живем в счастливое, мирное время. Великий вклад в дело мира и взаимопонимания внес именно Европейский союз, само существование которого позволило нашим странам и народам вести себя смело и осуществлять наши общие свободы. Мы должны это ежедневно сознавать и напоминать об этом другим, а также хранить то исключительное и неповторимое, что мы создали совместными усилиями", - сказал Ратас, слова которого передает пресс-служба правительства.

По словам Ратаса, сегодня о мире говорят слишком мало, он стал чем-то само собой разумеющимся, но именно сегодня для нас нет ничего важнее мира.  

"Миром в Европе мы обязаны не прошедшими войнами. Мир в Европе живет вопреки им, поскольку мир - это нечто большее, чем теоретическая точка зрения. Для нас мир имеет практическую и эмоциональную ценность, являясь способом существования и ощущения себя человеком в этом мире. Мир - это осознание того, насколько хрупкой и священной является жизнь", - подчеркнул эстонский премьер.

По его словам, в Европе было и есть много достойных лидеров, для которых политика являлась, прежде всего, инструментом для создания безопасной жизненной среды и благодаря которым мы знаем, что неуклонная защита прав человека укрепляет общество, и при обеспечении мира является незаменимым средством. 

"Однако заботиться о стабильности мира и нести за нее ответственность должны мы все. Каждым своим помыслом, словом и делом, как в близких отношениях, так и в общественной жизни, несмотря на наши различия. И мы должны делать это без колебаний", - заявил Ратас.

Ратас добавил, что наша общая история, должна служить убедительным доказательством того, что Европейский союз помогает противостоять вражде, алчности и агрессивности. 

"Различные международные договоры о сотрудничестве - это способ, которым государства в состоянии снизить неизбежно возникающую в общем пространстве напряженность, декларируя, что не существует двух миров, в которых для разных групп людей действуют разные правила. Есть только один мир и единые правила. Другими словами, доверяй мне и делай так, чтобы и я мог доверять теб е. Значимость этого послания невозможно переоценить", - сказал премьер-министр Эстонии.

Ратас выступал на траурных мероприятиях в Бундестаге, посвященных памяти всех погибших в войных и вооруженных конфликтах, в качестве лидера страны, председательствующей в ЕС.

С речью перед Бундестагом выступил также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который является патроном траурных мероприятий.

В воскресенье у Ратаса запланирована также двусторонняя встреча со Штайнмайером, на которой будут обсуждаться ход председательства Эстонии в Совете ЕС и эстоно-германские отношения.

Редактор: Сергей Михайлов

юри ратас


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