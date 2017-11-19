Тийна Локк хотела привезти на PÖFF фильмы "Довлатов" и "Война Анны"

В конкурсную программу открывшегося на этой неделе 21-го по счету кинофестиваля "Темные ночи" или PÖFF не вошел ни один российский фильм. Хотя организаторы надеялись включить в нее "Довлатова" Алексея Германа-младшего и "Войну Анны" Алексея Федорченко.

Об этом в интервью еженедельной аналитической программе ETV+ "Актуальная камера +" рассказала директор фестиваля PÖFF Тийна Локк.

"Я плачу большими слезами. Я специально держала место для русского фильма в главном конкурсе. Речь идет о "Войне Анны" и "Довлатове" Я так надеялась, что хотя бы один из них будет у нас в программе, но "Довлатов", скорее всего, отправят в Берлин, и я очень надеюсь, что он там войдет не просто в программу, а именно в ее конкурсную часть", - отметила Локк.

"А что касается Федорченко, то тут я сама дура - помогла его фильму попасть на кинофестиваль Трайбека в США. После этого они сказали, что боятся ехать в Таллинн, поскольку для инвестора их проекта Эстония звучит не так уже привлекательно, а Трайбека - это все-таки Нью-Йорк, Америка. И я сама помогла этому фильму туда попасть, поэтому у меня сердце горит и плачет - не все картины, которые я хотела получить, дошли до фестиваля", - добавила организатор PÖFF.

В этом году в рамках PÖFF будут показаны 233 фильма из 70 стран. Не обошлось в программе фестиваля и без новизны.

"Мы открыли еще четвертый конкурс. Он, может быть, странновато звучит: "Бунтовщики с причиной". В этой категории мы показываем очень авторское кино. Фильмы, экспериментальные по форме и содержанию. Они больше подходят для обычного зрителя, который, может быть, приходит на PÖFF в первый раз", - рассказала Тийна Локк.

Три года назад PÖFF получил статус кинофестиваля класса "А", встав на одну ступеньку с фестивалями в Каннах, Берлине и Венеции. Самая престижная категория накладывает и дополнительные обязательства, из-за которых, например, кинокартины в рамках PÖFF больше не показывают в Нарве и Йыхви .

"Это проблема не только Нарвы, к нам обращаются и другие города. Когда мы получили статус "А" класса, международная федерация продюсеров установила в отношение нас очень строгие требования. Нам сказали, что мы можем показывать фильмы только в одном городе. Но я смогла защитить Тарту - этот город мы смогли сохранить, поскольку там фестиваль проходил с самого начала", - объяснила Тийна Локк.

"Мы думаем - пусть пройдет несколько лет, и можно будет вернуться к этому вопросу, чтобы снова проводить сеансы в других городах. По крайней мере я надеюсь, что разрешение будет получено", - добавила Локк.

За несколько дней до старта кинофестиваля PÖFF его организаторы обратились к общественности с просьбой помочь с русскоязычными и эстоноязычными субтитрами - в бюджете "Темных ночей", который составляет около 1,4 мл евро, денег на эти цели нет, а потому субтитрами снабжается лишь малая часть картин.

"У нас денег не прибавилось. Сделать субтритры - это большие расходы. Наш бюджет не меняется уже несколько лет, мы должны правильно расставлять приоритеты. Расходы в первую очередь должны идти на приобретение хороших фильмов", - сказала Тийна Локк.

Очередной кинофестиваль "Темные ночи" продлится в кинотеатрах Таллинна и Тарту до 3 декабря.