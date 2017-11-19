Во Франции полицейский убил трех человек и застрелился

Полицейский застрелил трех человек и ранил еще троих в субботу вечером в городе Сарсель (к северу от Парижа, департамент Валь-д`Уаз).

Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщило агенство ТАСС со ссылкой на данные радиостанции France Info.

Согласно этим сведениям, ранения получили возлюбленная сотрудника полиции, ее мать и сестра, жертвами стали отец женщины, а также двое человек, живших по соседству. Сам 31-летний полицейский покончил с собой.

Его сожительница незадолго до этого объявила, что уходит от него. Следствие в этой связи придерживается версии, что все происшедшее - конфликт на бытовой почве.

Французские полицейские получили право не сдавать после дежурства оружие и хранить его дома после терактов во Франции в 2015 году.

Во Франции в текущем году резко увеличилось число самоубийств среди работников правоохранительных органов. С жизнью расстались уже 46 полицейских и 16 жандармов. По мнению психологов, в большинстве случаев причина кроется в сочетании двух факторов - перегрузок на работе и неурядиц в личной жизни.