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Во Франции полицейский убил трех человек и застрелился ({{commentsTotal}})

За рубежом
Конфликт, скорее всего, произошел на бытовой почве.
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Фото: Конфликт, скорее всего, произошел на бытовой почве. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом

Полицейский застрелил трех человек и ранил еще троих в субботу вечером в городе Сарсель (к северу от Парижа, департамент Валь-д`Уаз). 

Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщило агенство ТАСС со ссылкой на данные радиостанции France Info.

Согласно этим сведениям, ранения получили возлюбленная сотрудника полиции, ее мать и сестра, жертвами стали отец женщины, а также двое человек, живших по соседству. Сам 31-летний полицейский покончил с собой. 

Его сожительница незадолго до этого объявила, что уходит от него. Следствие в этой связи придерживается версии, что все происшедшее - конфликт на бытовой почве.

Французские полицейские получили право не сдавать после дежурства оружие и хранить его дома после терактов во Франции в 2015 году. 

Во Франции в текущем году резко увеличилось число самоубийств среди работников правоохранительных органов. С жизнью расстались уже 46 полицейских и 16 жандармов. По мнению психологов, в большинстве случаев причина кроется в сочетании двух факторов - перегрузок на работе и неурядиц в личной жизни.

Редактор: Сергей Михайлов

чп во франции


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