Во Франции полицейский убил трех человек и застрелился ({{commentsTotal}})
Полицейский застрелил трех человек и ранил еще троих в субботу вечером в городе Сарсель (к северу от Парижа, департамент Валь-д`Уаз).
Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщило агенство ТАСС со ссылкой на данные радиостанции France Info.
Согласно этим сведениям, ранения получили возлюбленная сотрудника полиции, ее мать и сестра, жертвами стали отец женщины, а также двое человек, живших по соседству. Сам 31-летний полицейский покончил с собой.
Его сожительница незадолго до этого объявила, что уходит от него. Следствие в этой связи придерживается версии, что все происшедшее - конфликт на бытовой почве.
Французские полицейские получили право не сдавать после дежурства оружие и хранить его дома после терактов во Франции в 2015 году.
Во Франции в текущем году резко увеличилось число самоубийств среди работников правоохранительных органов. С жизнью расстались уже 46 полицейских и 16 жандармов. По мнению психологов, в большинстве случаев причина кроется в сочетании двух факторов - перегрузок на работе и неурядиц в личной жизни.
Редактор: Сергей Михайлов