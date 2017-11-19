В Рапламаа столкнулись две автомашины и микроавтобус: четверо в больнице ({{commentsTotal}})
Четыре человека пострадали в воскресенье вечером в результате ДТП в Рапласком уезде, где столкнулись две легковые машины и микроавтобус.
Об этом сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на пресс-секретаря Департамента полиции и пограничной охраны.
Инцидент случился около шести часов вечера на 87-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла.
Четыре человека были доставлены в больницу. Их состояние уточняется. Еще одному человеку первую помощь оказали на месте, в госпитализации он не нуждался.
Движение в районе аварии нарушено.
Редактор: Сергей Михайлов