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Кредиторы требуют от компании UVIC 10 млн евро ({{commentsTotal}})

АК+
Дмитрий Куликов
АК+

План по захвату российского рынка подтолкнул эстонского производителя пельменей - фирму UVIC - к краю финансовой пропасти. Кредиторы требуют от компании 10 млн евро.

Завод UVIC в Юри по-прежнему работает, правда, объемы продукции растут не с удвоенной скоростью, как когда-то, а гораздо меньше. Именно из-за снижения скорости роста теперь уже бывший глава компании Александр Мусаров или как его называют за глаза "пельменный король" несколько лет назад решил расширяться в Латвию и Россию. Продажа пельменей UVIC в России шла хорошо.  До того момента, пока не были введены контрсанкции. Потеря инвестиций составила около 1 млн евро. Мусаров решил построить построить свое производство в Новгородской области, чтобы обойти запрет на ввоз продуктов, передает в воскресенье, 19 ноября, аналитическая программа ETV+ "Актуальная камера +".

"Мы начали с земли. То есть, сельхозработы, производство картофеля, в последующем мы хотели его переработать в картофельные хлопья, занимались проектированием завода. Выполнили дорогостоящие проектные работы", - говорит бывший глава компании UVIC Александр Мусаров.

В первый год, по словам Мусарова, было рекультивировано 3 тысячи гектаров земли. Первый урожай картофеля широко освещался местными СМИ, приехало областное начальство, замгубернатора. 

"Деньги взяли в кредит на постройку большого картофелехранилища, самого большого в Северо-Западном регионе России. В Эстонии строить нужды такие нет. Мы его построили за очень короткое время. Второй урожай у нас погиб. Это было 800 гектаров картофеля. Это была потеря 3-4 млн евро минимум. Мы не смогли даже в поле въехать, чтобы начать собирать картофель. Два месяца подряд ежедневно лили дожди. Никакого варианта не было это сделать. Вот тут-то и начались наши проблемы" - вспоминает Александр Мусаров. 

Мусаров, которого  суд признал банкротом из-за того, что он лично поручился за многие кредиты UVIC, говорит, что он старался по минимуму брать деньги из эстонской компании на нужды российского бизнеса. Но это и стало его трагической ошибкой. И тем не менее кредиторы не простили ему то, что деньги, которые он в 2015 году занимал для успешного предприятия, были пущены на спасение российского бизнеса. 

Корреспондент "АК+" обратился в адвокатскую контору, которая представляет интересы малых инвесторов. Им компания UVIC должна полтора миллиона евро. У инвесторов спросили, зачем им нужно банкротство предприятия, которое работает стабильно.

"Господин Мусаров после того, как возникли проблемы, повел себя таким образом, что это заставило усомниться в его честности, особенно, если подтвердится то, что мы получили из открытых источников. Он начал избавляться от семейного имущества сразу же после получения извещения о нарушении условий соглашения. Также до сих пор царит неразбериха в том, что именно происходит с его бизнесом в России. Да, он давал залоговому агенту определенные извещения об этом. Но соответствует ли заявленное действительности и что происходит на самом деле в России - это до сих пор неизвестно. Мы этим сейчас активно занимаемся. Такое поведение вызывает сомнения, как бы получше выразиться, о его намерениях в будущем", - говорит адвокат, представитель залогового агента Марко Кайрьяк.

По данным на 18 ноября, налоговая задолженность компании составляла более 1 млн евро. Мусаров говорит, что 400 тысяч им удалось в суде отыграть и эту сумму из задолженности снимут. Но существуют и другие исковые претензии к компании. Общая сумма долга только в Эстонии -  около 10 млн евро. В Россию, говорит Мусаров, он вкладывал те деньги, которые ему возвращали задолжавшие еще с 2008 года  россияне.

В Россию Мусаров вложил около 10 млн евро. Планы были громадные, вплоть до строительства жилого комплекса на 5 тысяч человек для сотрудников агропромышленного комплекса. Но сменился губернатор, запоздали государственные дотации, пришел неурожай и кредиторы потребовали деньги обратно. Компания Мусарова "Бристоль", развивавшая агрокомплекс , а также другие компании, с которыми его связывали долговые обязательства, проиграли ряд судов и к исполнению было вынесено несколько судебных приговоров. Среди истцов и банк "Санкт-Петербург", которому надо отдать почти 47 млн рублей.

Однако с тем, что именно российский проект утянул UVIC за собой на дно, Александр Мусаров не согласен.

"Нет. Он затруднил деятельность UVIC, но фирма продолжала работать все время. UVIC в принципе не банкротное предприятие, работающее полностью, выполняющее все заказы. Платящее по все счетам, которые у него есть. У него возможности есть полные. У него нет одного. Он просил одного, реструктуризацию, ему в этому было отказано. UVIC пошел по пути санации", - говорит Мусаров.

"Деньги, чтобы вернуть долги, все же должны откуда-нибудь поступить. Так предполагают многие. И инвесторы не единственные, перед кем имеется долг. Я думаю, что такие же проблему у него с банком и другими людьми. Я знаю, что в какой-то момент Мусаров пытался получить дополнительные деньги у своих близких знакомых, возможно, что он и им должен. Деньги откуда-то должны поступить. И скорее, всего они могут прийти от производимой UVIC прибыли. Но для того, чтобы UVIC начал приносить прибыль и стал рентабельным, для этого необходимо профессиональное руководство, которого, я думаю, сейчас на UVIC нет", - отмечает адвокат Марко Кайрьяк.

"Пельменный конвейер работает и продолжит свою работу и после середины декабря, когда будет вынесено решение о санации. Но кто будет его хозяином и в какой форме продолжит свою работу предприятие, мы пока не знаем", - говорит автор сюжета Дмитрий Куликов.

Мусаров утверждает, что сегодня пищевой комбинат, где делают не только пельмени, приносит 700 тысяч прибыли ежегодно при обороте более 10 млн евро. Ширится ассортимент - на прилавки поступила веганская линейка, которую потребитель воспринял на ура. На предприятии ищут нового инвестора, который бы погасил долги перед банком Nordea почти в 6 с половиной миллионов евро. Говорят, что сейчас очень активно ведется подготовка по организации аукциона и смене руководства компании. 

Редактор: Сергей Михайлов

uvicалександр мусаровкредиторы


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