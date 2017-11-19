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Культура
Маргарита Мясникова выбрала все самое интересное.
Маргарита Мясникова выбрала все самое интересное. Автор: ERR
Культура

В воскресенье, 19 ноября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.

20 ноября Нарвском колледже состоится показ нашумевшей ленты "14 падежей".

25 ноября в столичном центре культуры "Линдакиви" пройдет благотворительный концерт фонда "Тепло сердец".

26 ноября в Маардуском центре досуга и культуры пройдет концерт камерной музыки.

Редактор: Сергей Михайлов



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Рекомендации "АК+": куда пойти с 20 по 26 ноября

В воскресенье, 19 ноября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.

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