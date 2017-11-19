Рекомендации "АК+": куда пойти с 20 по 26 ноября ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 19 ноября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
20 ноября Нарвском колледже состоится показ нашумевшей ленты "14 падежей".
25 ноября в столичном центре культуры "Линдакиви" пройдет благотворительный концерт фонда "Тепло сердец".
26 ноября в Маардуском центре досуга и культуры пройдет концерт камерной музыки.
Редактор: Сергей Михайлов