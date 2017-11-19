В понедельник в Эстонии ожидается мокрый снег

Осадки ожидаются уже ночью. В целом - будет облачно. Подует ветер переменных направлений от 2 до 7, порывами до 13 м/с. Температура воздуха понизится до -3 +2 градусов, на западном побережье островов до +5.

Днем облачно. И опять же - во многих местах пойдет мокрый снег, на побережье будет дождливо. Ветер переменный от 2 до 7 м/с, порывами до 13 м/с. Температура воздуха от -1 до +4 градусов.