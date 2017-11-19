В Эстонии заканчиваются запасы вакцины от гриппа для малышей

В разгар сезона простудных заболеваний в Эстонии вакцина от гриппа для маленьких детей доступна лишь в нескольких аптеках.

В этом году в Эстонию было привезено более 77 тысяч доз вакцины от гриппа, из которых уже продано около 63 тысяч доз, сообщает в воскресенье, 19 ноября, "Актуальная камера" (ETV+).

Из-за долгого процесса производства поставить дополнительную партию вакцины в страну нет возможности. Значит ли это, что все не желающие не смогут вакцинироваться от гриппа в этом году?

"В этом сезоне в Эстонии доступны 2 вакцины, одна из них рассчитана на более маленьких детей. Насколько я знаю, эта вакцина ещё должна быть доступна в некоторых аптеках. Мы дали рекомендации аптекарям, чтобы они советовали эту вакцину только для вакцинации маленьких пациентов", - сказала руководитель отдела разрешений на торговлю Департамента лекарственных средств Маргит Плаксо.

Трёхвалентная вакцина, которая сейчас доступна не во всех аптеках, рекомендована для детей от года, между тем на прошлой неделе в продажу поступила партия четырёхвалентной вакцины, которая сейчас во многих аптеках, но она предназначена для пациентов от трёх лет.

"У семейных врачей вакцина заканчивается в первую очередь, потому что у нас склад не очень большой, если человек хочет прививку делать у семейного врача, но нет возможности, тогда мы советуем идти в клинику. В Таллинне это клиника Мериметса, в Тарту - Nahkuskliinik", - сказал семейный врач Ээро Мерилинд.

На данный момент четырёхвалентная вакцина доступна практически во всех аптеках Таллинна, трёхвалентная, которую можно давать детям с одного года, доступна в некоторых аптеках при больницах.