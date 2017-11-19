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Опрос: финны хотели бы повысить зарплату воспитателям детских садов, медсестрам и уборщикам ({{commentsTotal}})

За рубежом
Уборщица.
Уборщица.
За рубежом

Большинство финнов хотели бы повысить зарплату воспитателям детских садов, медсестрам и уборщикам.

Таковы результаты исследования, проведенного Фондом развития муниципалитетов. Кроме того, многие финны положительно смотрят на увеличение заработной платы учителям и пожарным, передает в воскресенье YLE.

Вместе с тем, граждане сократили бы размер зарплат главам муниципалитетов и городов.

Воспитатели в муниципалитетах в прошлом году зарабатывали в среднем 2300 евро, а медсёстры - 3000 евро в месяц.

В опросе приняло участие 1000 респондентов.

Редактор: Сергей Михайлов



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