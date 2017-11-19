Стоматологи не спешат присоединятся к госпрограмме компенсаций на лечение зубов

Об этом поздно вечером в воскресенье, 19 ноября, сообщила аналитическая передача телеканала ETV+ "Актуальная камера+".

Таллиннская стоматологическая поликлиника месяц назад присоединилась к государственной программе компенсации расходов на лечение зубов - сама эта программа стартовала полгода назад. Пациент, придя на прием к зубному врачу, имеет право на компенсацию в размере 30 евро в год, если речь идет об услугах первой необходимости: диагностика, временная и обычная пломба, вскрытие очага гнойного воспаления, лечение корня зуба и так далее.

Клиника, после того, как стала договорным партнером Больничной кассы, обязана выполнять целый ряд стоматологических работ по ценам, которые спускает сверху государство в лице Больничной кассы. За шесть месяцев к проекту решили присоединиться примерно 170 эстонских клиник, всего их в стране - более пятисот.

Изменения, которые начались этим летом, по душе пришлись не всем. В Союзе стоматологов Эстонии даже говорят, что новая система словно отбрасывает страну в прошлое.

"То, что сейчас происходит - это разрушение системы качественного лечения зубов. Мы возвращаемся обратно в Советский союз. Качество врачебной помощи значительно ухудшится, а очереди - удлинятся. Решить проблему просто: предоставьте возможность выбора пациенту, дайте ему эту компенсацию напрямую, а он сам уже решит, в какую клинику с идти", - говорит президент Союза стоматологов Марек Винк.

"Мы искренне хотим, чтобы у всех была возможность лечить зубы, делать это вовремя, регулярно ходить на проверки. Но, к сожалению, новая система привязана к клинике, а не к пациенту. Это значит, что пациент не может ходить к тому доктору, к которому он привык ходить, если у доктора нет договора на лечение взрослых с Больничной кассой. А те цены, которые предлагает Больничная касса, к сожалению, не покрывает расходы", - отмечает стоматолог Анастасия Кулдмаа.

Копья относительно новой системы были сломаны не раз и раньше. В министерстве социальных дел напомнили, что цель изменений - дать возможность малообеспеченным жителям страны предотвратить развитие более серьезных проблем с зубами, создав стимул посещать стоматолога хотя бы раз в год.

"Клиникам, которые привыкли работать по высоким ценам, новая система не нравится, потому что при заключении договора их цены жестко ограничиваются. Доходность клиник падает. И особенно те клиники, которые нацелены на более состоятельного клиента или на финских туристов, к этой системе присоединяться не хотят. С другой стороны, наша цель - дать возможность социально менее защищенным слоям на стоматологическую помощь. И на сегодняшний день уже более 50 тысяч человек уже воспользовались этой компенсацией, Больничная касса выплатила более 2 миллионов евро", - комментирует министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

При этом в бюджете на это полугодие Больничной кассой на эти цели запланировано шесть миллионов евро - а значит, жители пользовались данной услугой не столь активно. В Союзе стоматологов указывают еще на одну проблему

"При подключении к этой программе, клинике становится невозможно работать по спущенным сверху ценам. Например, Ляэне-Таллиннская центральная больница, которая одной из первых присоединилась к проекту, была вынуждена поднять цены на другие стоматологические услуги - чтобы хоть как-то покрыть свои убытки. Есть и те, кто решил разорвать свое соглашение с Больничной кассой, которое не продержалось и полугода. Они не говорят открыто об этом, но думаю всячески поддерживают нашу критическую позицию в данном вопросе", - говорит президент Союза стоматологов Марек Винк.

"Причины на разрыв соглашения - разные. С одной стороны врачи не достаточно подготовились к переходу с технической точки зрения. Инфосистемы клиник не смогли это обеспечить. Кроме того, не было проведено необходимое обучение. Есть и такие, кто просто решил выждать и посмотреть, какие будут изменения", - объясняет руководитель службы первичной помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн

"Если мы хотим помогать всем и сделать так, чтобы все могли пользоваться этой услугой, мы должны искусственно уменьшить свои затраты. Уменьшить затраты за счет качества материалов? Может быть, но нам не хочется этого делать", - отмечает стоматолог Анастасия Кулдмаа.

"Я допускаю, что может не все возможные расходы были учтены и надеюсь со следующего года Больничная касса увеличит цены на 10-15 процентов (цены, сниженные ранее), это поспособствует прибавлению клиник в эту систему", - полагает министр Осиновский.

Министр здоровья и труда уверяет: свобода выбора у стоматологических клиник не исчезнет. Останется выбор и у пациента: идти в ту клинику, которая заключила договор с Больничной кассой или в ту, которая отказалась это делать. Слова президента Союза стоматологов идут вразрез с этим заявлением.

"Оказывается давление, имеет место запугивание, когда угрожают отозвать договор, заключенный с врачом-специалистом той или иной больницы. Или же завершить соглашение о компенсации на лечение зубов детям. Все это имеет место. Кроме того, врачей попросту заманивают: возьмите себе хоть одного врача с договором с Больничной кассой, чтобы чиновники могли поместить очередную галочку о том, что процент клиник, присоединившихся к государственной системе растет", - говорит президент Союза стоматологов Марек Винк.

В Больничной кассе подозрения отвергают, указывая при этом на важный факт.

"У нас сейчас первый год внедрения новой системы. Происходят очень большие изменения. Это займет время. Мы убеждены, что через пять лет доступность в области лечения зубов возрастет", - уверяет руководитель службы первичной помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн.

Новый виток противостояния между министерством и Больничной кассой с одной стороны и стоматологическими клиниками с другой ожидается в начале будущего года, когда изменится порядок выплаты компенсации за зубные протезы. У всех клиник-партнеров Больничной кассы можно будет заказать протезы одного ценового классы. Тут касса столкнулась с проблемами уже на первом этапе - при сборе информации.

"Нам было очень сложно получить необходимые данные, на основании которых могли бы сформировать единую цену. На этой неделе был срок подачи этой информации. Союз зубных врачей самоустранился от участия в данном процессе. Нам придется заниматься работой по формировании цены с другими участниками процесса - и цену на протезы мы сформулируем в ближайшее время", - рассказывает руководитель службы первичной помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн.

"Система компенсации протезов работала достаточно нормально. Люди знали, как она работает. Понимали и врачи. На эти деньги можно сделать все что хочешь по протезированию. И очень обидно, что уже работающая система почему-то меняется", - сетует стоматолог Анастасия Кулдмаа.

Главное, чтобы в этой схватке между разными заинтересованными сторонами в проигрыше не оказался пациент. Впрочем, возможно, наоборот - скандалы лишь подстегнут жителей больше внимания уделять здоровью своих зубов.

"Может, такой резонанс повлечет за собой не только обиды со стороны пациентов, государства, министров, врачей. Но может люди задумаются, что компенсация в 30 евро не меняет катастрофически отношение к себе и своему здоровью. Даже без компенсации в 30 евро все равно нужно заниматься собой и своими зубами", - заключает стоматолог Анастасия Кулдмаа.