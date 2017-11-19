"Актуальная камера +" 19.11.2017 (20:00)

В 2018 году, когда Эстонская Республика будет праздновать свое столетие, с визитом в страну может прибыть Папа римский Франциск.
На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Бельгии F-16 вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.
В законодательстве Эстонии имеется зияющая дыра, позволяющая обманывать людей под вывеской правовой помощи. Программа "Инсайт" рассказала истории людей, которые потеряли последние сбережения, попавшись на удочку нечестных "юристов".
Председатель Социал-демократической партии Эстонии Евгений Осиновский заявил на Международной конференции по теме интеграции в Таллинне, что политика гражданства Эстонии полностью провалилась.
В воскресенье, 19 ноября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.