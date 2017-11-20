Керсти Кальюлайд вручит на фестивале PÖFF премии за профилактику насилия

В рамках кинофестиваля "Темные ночи" (PÖFF) и его специальной программы "Юст Фильм", посвященной детским правам, впервые будут вручены премии за профилактику и предупреждение насилия.

Почетные награды вручит президент Керсти Кальюлайд тем людям, которые своим поведением, отношением или другой деятельностью в течение прошлого года внес значительный вклад в профилактику насилия в Эстонии, передают утренние новости ETV+.

Организаторам премии поступило 36 предложений о 29 кандидатах, из числа которых будут выбраны пять лауреатов. В их числе детский психолог, руководитель опорного центра для женщин, активист общины, защитник прав и консультант жертв насилия.

В этом году в программе фестиваля "Юст фильм", посвященной детским правам, будет показано около 10 фильмов, которые затрагивают особенности жизни самых маленьких членов нашего общества.

Откроет программу чешско-словацкий фильм "Маленький порт", который рассказывает о взрослении. По итогам фильма состоится обсуждение детских прав в Эстонии и мире.