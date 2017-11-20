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Меркель признала провал переговоров о создании коалиции в Германии ({{commentsTotal}})

Эстония
Ангела Меркель не смогла собрать коалицию.
Ангела Меркель не смогла собрать коалицию. Автор: AFP/Scanpix
Эстония

Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведет разговор с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером по поводу провала коалиционных переговоров, после чего станет понятно, как действовать дальше. 

Меркель добавила, что германский консервативный блок сожалеет, что предварительные переговоры о формировании коалиции в ФРГ были безуспешными, передают в понедельник утренние новости ETV+. 

Переговоры о формировании правящей коалиции должны были завершиться в воскресенье, но в итоге затянулись до ночи на понедельник. 

Председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер по их итогам сказал, что его политическое объединение завершает консультации, так как договориться не удается. Теперь блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза должен найти себе новых союзников из числа "зеленых" или либералов, поскольку социал-демократы уже ранее объявили о своем намерении уйти в оппозицию. 

Также не исключается вариант проведения повторных выборов в Бундестаг.

Редактор: Сергей Михайлов

меркельгерманиякоалиция


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