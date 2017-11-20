rus.err.ee

Позиции Контавейт и Канепи в рейтинге WTA не изменились ({{commentsTotal}})

Спорт
Анетт Контавейт и Кайа Канепи.
Анетт Контавейт и Кайа Канепи. Автор: Postimees/Scanpix
Спорт

Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - сохранили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 20 ноября, Контавейт осталась на 34-й строчке.

Кайа Канепи продолжает занимать 100-ю строчку.

Не произошло изменений и во главе рейтинга: румынка Симона Халеп продолжает лидировать, второй идет испанка Гарбинье Мугурса, третьей - датчанка Каролин Возняцки.

В 2012 году на пике своей карьеры Кайа Канепи занимала 15-е место в мировом рейтинге.

Редактор: Сергей Михайлов

контавейтканепи


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративная фотография.

О злоупотребляющих служебными автомобилями скоро можно будет сообщать в налоговую

С нового года все желающие получат возможность проверять в публичной базе данных Авторегистра, какие автомобили могут использоваться только для служебных поездок, и сообщать Налогово-таможенному департаменту (НТД), если сосед или знакомый пользуется таким автомобилем для частных поездок.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Лидер соцдемов Евгений Осиновский надеется, что его партия как минимум не утратит былых позиций.

Осиновский: политика гражданства полностью провалилась

Председатель Социал-демократической партии Эстонии Евгений Осиновский заявил на Международной конференции по теме интеграции в Таллинне, что политика гражданства Эстонии полностью провалилась.

ЭКОНОМИКА
17.11

Новый рекорд: биткойн стоит 8000 долларов

17.11

Налоговики будут бороться с незаконным выплачиванием дивидендов при помощи гласности

16.11

Переговоры на Раквереском мясокомбинате в тупике, работники готовятся к забастовке

16.11

Тынисте: предложение отменить повышение акциза было моей личной инициативой

16.11

Потери Эстонии из-за уклонения от уплаты налогов составляют 500 млн евро в год

с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
инфографика
СПОРТ
КУЛЬТУРА
Маргарита Мясникова выбрала все самое интересное.

Рекомендации "АК+": куда пойти с 20 по 26 ноября

В воскресенье, 19 ноября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.

Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
08:26

Цены эстонских производителей в октябре выросли на 3,7%

08:15

Позиции Контавейт и Канепи в рейтинге WTA не изменились

08:00

Пособие по трудопособности не будет облагаться подоходным налогом

07:48

Nordica: переговоры об открытии линии Таллинн-Минск все еще продолжаются

07:28

Меркель признала провал переговоров о создании коалиции в Германии

07:18

Керсти Кальюлайд вручит на фестивале PÖFF премии за профилактику насилия

07:13

Молодых людей призывают принять участие в политической дискуссии министров по делам молодежи ЕС

19.11

В понедельник в Эстонии ожидается мокрый снег

19.11

Рекомендации "АК+": куда пойти с 20 по 26 ноября

19.11

Стоматологи не спешат присоединятся к госпрограмме компенсаций на лечение зубов

19.11

Тийна Локк хотела привезти на PÖFF фильмы "Довлатов" и "Война Анны"

19.11

Кредиторы требуют от компании UVIC 10 млн евро

19.11

"Актуальная камера +" 19.11.2017 (20:00)

19.11

В Эстонии заканчиваются запасы вакцины от гриппа для малышей

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: