Позиции Контавейт и Канепи в рейтинге WTA не изменились

Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - сохранили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 20 ноября, Контавейт осталась на 34-й строчке.

Кайа Канепи продолжает занимать 100-ю строчку.

Не произошло изменений и во главе рейтинга: румынка Симона Халеп продолжает лидировать, второй идет испанка Гарбинье Мугурса, третьей - датчанка Каролин Возняцки.

В 2012 году на пике своей карьеры Кайа Канепи занимала 15-е место в мировом рейтинге.