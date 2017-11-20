Цены эстонских производителей в октябре выросли на 3,7%

В Эстонии индекс цен производителей промышленной продукции в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 0,4%, а по сравнению c октябрем прошлого года увеличился на 3,7%.

Такие данные утром в понедельник, 20 ноября, обнародовал Департамент статистики.

На изменение индекса в октябре по сравнению с сентябрем наиболее заметно повлиял рост цен в производстве электронного оборудования, напитков, обработке древесины и производстве изделий из древесины, а также снижения цен в производстве электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха.

По сравнению с октябрем 2016 года на индекс больше среднего повлиял рост цен в производстве электронной продукции и молочных продуктов, деревообработке и в производстве изделий из древесины, а также снижения цен в производстве электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха.

Индекс экспортных цен в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 0,7%, а по сравнению с октябрем 2016 года увеличился на 4,4%.

Индекс импортных цен в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 0,5%, а по сравнению с октябрем 2016 года увеличился на 3,4%.