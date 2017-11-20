Семья в Кохтла-Ярве получила отравление газом

В многоквартирный дом в Кохтла-Ярве в субботу утром вызвали спасателей и скорую помощь из-за утечки газа. Симптомы отравления были обнаружены у четырех человек.

Сообщение о возможной учечке газа в одной из квартир на улице Олеви в Кохтла-Ярве поступило в центр тревоги в 09:11 в субботу, 18 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба Идаского спасательного центра.

На месте выяснилось, что у женщины, мужчины и двоих детей есть симптомы отравления газом. Пострадавших осмотрели врачи скорой помощи.

Спасатели обнаружили на кухне утечку газа и дали владельцу квартиры указание вызвать специалистов для проверки газового оборудования.

Спасательный департамент обращает внимание, что в домах с газовыми плитами, водогрейными колонками и прочим работающих на газе оборудованием следует устанавливать газовый датчик, который быстро даст сигнал о возможной утечке.