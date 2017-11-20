Прокуратура возбудила уголовное дело для расследования скандала вокруг Таллиннского горхолла

На основании заявления Департамента охраны памятников старины Пыхьяская окружная прокуратура возбудила уголовное дело для расследования обстоятельств истории с нанесением граффити на стены Таллиннского городского холла.

Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что в ходе расследования будет дан ответ на вопрос, нарушила ли закон организовавшая раскраску стен фирма PRDS Eesti OÜ.

Уголовное дело возбуждено по статье 204 пенитенциарного кодекса ЭР, которая рассматривает порчу и уничтожение памятников культуры, музейных коллекций и собраний. В случае признания вины по такой статье юридическое лицо может быть наказано крупным денежным штрафом, а физическое лицо могут посадить в тюрьму на срок до пяти лет.

Досудебное производство по уголовному делу ведется Пыхьяской префектурой.

По словам генерального директора Департамента охраны памятников старины Сийма Райе, предприятие Tallinna Linnahalli AS избежало делопроизводства о проступке, поскольку убедило департамент в том, что не давало письменного разрешения на раскраску стен Горхолла. В итоге муниципальной фирме было сделано предписание, согласно которому к определенному времени она должна очистить все здание от граффити и обеспечить сохранность охраняемого объекта на своей территории.

Стены Горхолла по инициативе члена парламентской фракции Центристской партии Мярта Сультса в сентябре раскрасили учащиеся Таллиннской художественной гимназии, Коплиской художественной гимназии и уличные художники.

По задумке авторов, суперграфика должна была стать подарком народу Эстонии на 100-летний юбилей республики.

Ранее СМИ сообщали, что стоимость работ по очистке стен Горхолла от граффити обойдется в 3000-6000 евро.

В середине октября работы по очистке стен Горхолла были приостановлены.