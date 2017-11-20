SEB: больше трети выплат по страхованию жизни связаны со спортивными травмами

В последние годы в Эстонии растет популярность занятий спортом, но вместе с тем повышается и травматизм, поскольку люди среднего возраста часто переоценивают свои физические возможности.

Согласно статистическим данным страхования жизни SEB, за последние 10 лет больше трети всех несчастных случаев были связаны со спортивными травмами.

Подавляющее большинство (84%) таких травм получают мужчины.

Если доля спортивных травм за последние годы лишь немного увеличилась, то средний период выздоровления за 10 лет увеличился на целую неделю, достигая в среднем до 46 дней. Причиной продолжительного лечения являются как серьезность травм, так и более длительный период восстановления.

Половину из всех спортивных травм по-прежнему составляют травмы от игр с мячом, но все больше возрастает статистика полученных травм от новых видов спорта, таких как горнолыжный спорт, сноубординг, велосипедный мотокросс, езда на роликовых коньках, руле или самокате.

Негативное влияние на статистику страховых случаев также оказывает возрастающая популярность видов спорта на выносливость – марафоны, ультрамарафоны, Ironman и т.д.

По словам заведующей центром кардиологии Ида-Таллиннской центральной больницы Тийны Ууэтоа, чрезмерные занятия спортом несут повышенный риск.

"Рост популярности спорта с точки зрения здоровья населения является позитивным трендом, но только до тех пор, пока любители спорта занимаются спортом умеренно. Чрезмерная интенсивность, резкое возрастание спортивной нагрузки и стремление принять участие в спортивных соревнованиях без достаточной подготовки – это признаки рискованного поведения, которые часто приводят к тяжелым последствиям для здоровья, а доля таких последствий в последние годы увеличилась", - сказала кардиолог.

Специалист по страхованию жизни SEB Кирсти Вирак отметила, что увлечение спортом и желание принять участие во всевозможных соревнованиях более всего характерно для людей в возрасте 35-50 лет.

"У многих, занимавшихся в школьные годы спортом, на определенном этапе жизни возникает желание снова заняться любимым увлечением или попробовать себя в новых видах спорта. Статистика страхования жизни также четко показывает, что при слишком большой спортивной нагрузке довольно быстро возвращаются уже забытые проблемы со здоровьем или дают о себе знать слабые места организма", - сказала Вирак.