Димитров стал третьей ракеткой мира, Зопп поднялся на 162-е место

Представитель Болгарии Грегор Димитров поднялся на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Добился прогресса и лидер мужской сборной Эстонии Юрген Зопп.

В обновленной версии рейтинга ATP, которая была опубликована в понедельник, 20 ноября, Димитров, накануне выигравший итоговый турнир года, поднялся на одну строчку и занимает теперь третье место.

На две позиции вверх переместился сильнейший теннисист Эстонии Юрген Зопп, который теперь занимает 162-е место.

Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов утратил 52 позиции, опустившись на 591-е место.

Лидером мужского тенниса в мире остался испанец Рафаэль Надаль. Вторым идет швейцарец Роджер Федерер.

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).