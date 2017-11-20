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Серийный убийца Чарльз Мэнсон скончался в тюрьме на 84-м году жизни ({{commentsTotal}})

За рубежом
Чарльз Мэнсон в 2011 году.
Чарльз Мэнсон в 2011 году. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Чарльз Мэнсон - один из самый жестоких и известных преступников XX века - скончался в американской тюрьме, где он отбывал пожизненное заключение.

Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщила Русская служба Би-би-си.

Печальная слава пришла к нему в 1960-е годы, когда члены образованной им коммуны "Семья" совершили ряд жестоких убийств.

В основе идеологии "Семьи" лежало искаженное понимание музыки The Beatles, в которой Мэнсон услышал призыв к войне между расами.

Одним из самых громких преступлений с участием Мэнсона стало массовое убийство 1969 года, в результате которого погибла молодая жена кинорежиссера Романа Полански - актриса Шэрон Тейт. Она была на восьмом месяце беременности. Помимо нее банда Мэнсона убила в тот августовский вечер еще четыре человека.

Как все начиналось

Чарльз Мэнсон родился 12 ноября 1934 года в государственной больнице Цинциннати, штат Огайо. Его матери Кэтлин Мэддокс было всего 16 лет.

При рождении он был назван "безымянный Мэддокс" ("no name Maddox"), но спустя неделю получил имя Чарльз Миллз Мэддокс.

Кто его отец, неизвестно до сих пор. Детство Мэнсона не было безоблачным, мать сажали в тюрьму, он учился в спецучреждениях для мальчиков, откуда убегал, угоняя автомобили и велосипеды.

В 20 лет у Мэнсона начались стычки с законом. Сначала ему давали испытательные сроки, потом он получил 10 лет тюрьмы, из которых отсидел восемь и вышел на свободу в 1967 году.

По воспоминаниям самого Мэнсона, когда он и его подруга Мэри стали путешествовать по Калифорнии, его стали находить люди, которые не могли найти себя в обществе. Они становились членами "Семьи", "братьями" и "сестрами" с новыми именами.

Их домом стало ранчо Спэн около Лос-Анджелеса, которое прежде использовали для съемок вестернов. На ранчо члены "Семьи" пели песни, занимались групповым сексом, служили мессы дьяволу, употребляли наркотики, а также резали животных и пили их кровь.

Самое известное убийство

Одной из первых жертв банды стала беременная супруга режиссера Романа Полански, Шэрон Тейт. Были убиты и трое ее спутников - Джей Себринг, Войтек Фриковски и Эбигейл Фолгер. Пятой жертвой стал Стивен Пэрент, приехавший чуть позже.

Их убили безжалостно - буквально искромсали ножами. Жертвы получили больше ста ножевых ранений.

Входная дверь была распахнута, на ее нижней части кровью было выведено слово "Pig" (свинья). Это была кровь Шэрон Тейт.

В отчете коронера о вскрытии Тейт говорилось, что на ее теле обнаружили шестнадцать ножевых ранений, пять из которых являлись смертельными.

Далее были убиты известные в Лос-Анджелесе элитный парикмахер, владелец кофейни и другие.

Полиции удалось арестовать всех членов "Семьи". От смертной казни их спасло только то, что ее отменили в Калифорнии в 1972 году. В результате Мэнсону суд заменил высшую меру наказания девятью пожизненными сроками.

Пока Мэнсон и члены его банды находились в зале суда, его сподвижники, оставшиеся на свободе, убили адвоката, назначенного Мэнсону.

В знак протеста и отказа от освещения их истории в СМИ Мэнсон и члены "Семьи" вырезали на своих лбах свастику, с этим шрамом Мэнсон прожил всю жизнь.

Находясь в заключении, Мэнсон 13 раз подавал прошение об условно-досрочном освобождении, и неизменно получал отказ.

За годы, проведенные в тюрьме, Мэнсон стал христианским активистом, написал автобиографию под названием "Will You Die For Me?" ("Умрете ли вы за меня?"), женился, стал отцом четверых детей, создал собственный веб-сайт.

Любопытный факт: рок-певец Мэрилин Мэнсон взял в качестве сценического псевдонима фамилию именно у Чарльза Мэнсона, а имя - у Мэрилин Монро. Так, по его собственным словам, он объединил два "символа американской культуры".

Редактор: Андрей Крашевский

чарльз мэнсонсерийный убийца


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