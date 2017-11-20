Эстония успешно довела до конца переговоры о бюджете ЕС на следующий год

Совет Европейского союза и Европейский парламент в минувшие выходные достигли соглашения о бюджете ЕС на 2018 год. Процесс формирования бюджета и его согласования между Советом ЕС и Европарламентом проходил под руководством Эстонии как председателя Совета ЕС.

Объем бюджета Евросоюза на следующий год составит 160,1 млрд евро. Если расходные обязательства останутся на уровне 2017 года (рост на 0,2%), то выплаты увеличатся на 14% до 144,7 млрд евро.

"Соглашение о бюджете ЕС на 2018 год, несомненно, является одним из крупнейших достижений председательства Эстонии. Несколько месяцев работы принесли плоды, и мы пришли к результату, который обязательно поможет Европейскому союзу двигаться вперед", - сказал порталу ERR Uudised спецпредставитель министерства финансов Эстонии по вопросам бюджета ЕС Мярт Кивине, который руководил переговорами.

Он добавил, что европейские институты были мотивированы к совместной работе. "Согласованный бюджет исходит из политических приоритетов ЕС и учитывает способность государств-членов использовать средства. При этом оставлен достаточный резерв, чтобы реагировать на меняющуюся среду", - отметил Кивине.

В бюджете ЕС на 2018 год важное место отведено укреплению экономического роста и занятости, обеспечению безопасности и защищенности, а также смягчению последствий миграционного кризиса.

Начавшиеся в пятницу утром переговоры по согласованию бюджета между Советом ЕС и Европарламентом продолжались 18 часов.