Тыну Карк получил премию PÖFF за вклад всей жизни в искусство в кино

Эстонский актер Тыну Карк стал лауреатом премии за вклад всей жизни в искусство кино, которую вручают организаторы фестиваля "Темные ночи" или PÖFF.

Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщила пресс-служба кинофестиваля.

Вручение премии пройдет сегодня вечером перед премьерой трагикомедии Андреса Пуустусмаа "Зеленые коты", в которой Тыну Карк сыграл одну из главных ролей.

За свою актерскую карьеру 69-летний Карк снялся более, чем в 60 фильмах. Советскую картину "Груз без маркировки", в которой Тыну Карк сыграл главную роль, посмотрели почти 36 млн зрителей.

В прошлом году лауреатом премии PÖFF за вклад всей жизни в искусство кино стала Ита Эвер.